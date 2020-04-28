Köprüde intihara kalkışan genci, jandarma engelledi - Son Dakika

AYDIN'da, İkizdere Çayı Köprüsü'nün tel örgülerine çıkıp, intihar girişiminde bulunan Fatih A. (21), jandarma ekiplerince dalgınlığı sırasında yakalanıp, indirildi.

İncirliova ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi İkizdere Çayı Köprüsü'ne saat 15.00 sıralarında gelen ve bunalımda olduğu öne sürülen Fatih A., tel örgülerin üzerine çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Genci görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih A., 4 metre yükseklikteki köprüden atlayacağını söyleyince jandarma ve sağlık ekipleri, ikna konuşmasına başladı. Bu sırada Fatih A., dalgınlığından faydalanılarak, yakalandı. Köprüden indirilen Fatih A., sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.