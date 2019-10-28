Son Dakika Haberleri: Köprüde klasik araçlarla "Çok Yaşa Cumhuriyet " konvoyu
Son Dakika Güncel Köprüde klasik araçlarla 'Çok Yaşa Cumhuriyet ' konvoyu

Köprüde klasik araçlarla "Çok Yaşa Cumhuriyet " konvoyu

57 dakika önce

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, onlarca klasik araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla "Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturacaklar.

Köprüde klasik araçlarla

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yılında İstanbul'un her iki yakasında da kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri, onlarca klasik araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Türk bayraklarıyla "Çok Yaşa Cumhuriyet" konvoyu oluşturacaklar.

Avrupa Yakası'nda İstanbul Valiliği ev sahipliğinde, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenlerine katılacak olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği(İKOD), Kadıköy'deki resmi geçitten sonra saat 12.00 civarında 96 klasik araçla,15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Cumhuriyet'in 96.yılına "Cumhuriyet Her Yerde" temasıyla vurgu yapacak. Tüm ulusal bayramlarda İKOD tarafından gelenekselleştirilen klasik otomobil konvoyları, Cumhuriyetin geçmişten geleceğe taşınması gerekliliğine dikkat çekme niteliğinde.

En yaşlıları 1940'lı yıllara ait araçlardan oluşacak bayraklarla süslenmiş, rengarenk klasik araçlardan oluşacak konvoyun; izleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kurulduğundan bu yana ulusal bayramların hiçbir şekilde kısıtlanmadan coşkuyla kutlanmasına katkı sunma misyonuyla hareket eden İKOD, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları haricinde, 23 Nisan'ları, 19 Mayıs'ları,30 Ağustos'larıda aynı coşkuyla kutluyor.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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