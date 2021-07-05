Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü - Son Dakika

Köprüde odun talaşı yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Afyonkarahisar- İzmir karayolundaki köprüde tır devrildi, ulaşım alternatif yollardan sağlandı

Odun talaşı yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında odun talaşı yüklü tır kontrolden çıkarak köprüde devrildi. Kazada Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki köprünün bir yönü odun talaşından dolayı tamamen trafiğe kapanırken, bir yönünde ise trafik tek şeritten sağlanırken, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manisa Turgutlu'dan aldığı odun talaşı yükünü Afyonkarahisar'a getiren Ali Y., idaresindeki 42 Y 4586 plakalı tır sürücüsünün köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Orta refüje devrilen tırın dorsesindeki odun talaşı ise yola savruldu. Talaş köprünün bir yönünü tamamen diğer yönünde ise bir şeridi trafiğe kapattı. Kazanın arından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ali Y.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Trafik polisleri yoğun güvenlik önlemleri aldı

Bölgeye gelen trafik ekipleri ise karayolunda yoğun güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına alıp araç geçişlerini alternatif yollardan sağladı. Tırın devrilme esnasında köprünün boş olması olası facianın önüne geçerken, tırın devrildiği yerden kaldırılması için olay yerine iş makineleri ve vinç sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.