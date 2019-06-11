Son Dakika Haberleri: Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar
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Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar

4 saat önce

Edirne-Çanakkale yolunda köprüye sıkışan tır, tekerlekleri indirilip üstten kesilerek kurtarıldı.

Köprüde sıkışan tırı keserek çıkardılar, System.String[]
Edirne- Çanakkale yolunda köprüye sıkışan tır, tekerlekleri indirilip üstten kesilerek kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Biçer yönetimindeki 22 EBE 60 plakalı tır, Keşan'dan çıkarken gece 03.00 sularında altından geçmek istediği Edirne-Çanakkale yolu altında bulunan köprüye takıldı. Tırı çıkarmak için denen yöntemler başarısız olurken, Keşan Belediyesi İtfaiyesi ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin çabalarıyla lastikleri indirilen ve dorse direkleri kesilen tır sıkıştığı yerden kurtarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:31 Kaynak: İHA
Keşan, Edirne, Çanakkale, Güncel
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