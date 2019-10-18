Son Dakika Haberleri: Köprüde silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Köprüde silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi

Köprüde silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakmasının ardından silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yolun ortasına bırakmasının ardından silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi.

Gece saatlerinde 68 KP 763 plakalı otomobiliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasına seyrettiği sırada aracını durduran B.A, aracından inip elindeki silahla trafiği durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, köprü de güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bu sırada ekipler tarafından ikna edilen B.A, elindeki silahı denize atıp teslim oldu.

Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Köprüde silahla trafiği durduran kişi adliyeye sevk edildi

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:43 Kaynak: AA
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