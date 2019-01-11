Köprüde Tehlikeli Şerit Değiştiren Otomobilin Sürücüsüne Ceza

Köprüde tehlikeli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne cezaİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerlediği sırada aralarından geçtiği otomobil ile kamyonete çarparak takla atan otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Köprüde tehlikeli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne ceza



İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerlediği sırada aralarından geçtiği otomobil ile kamyonete çarparak takla atan otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Aralık 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.10 sıralarında FSM Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmıştı. Yaşanan kaza köprü trafiğini de tehlikeye sokmuştu. Takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkan sürücü A.T. ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Kazadan şans eseri sağ kurtulan otomobil sürücüsü T.'ye Karayolları Trafik Kanunun 46/2-C maddesi uyarınca 'Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde (tehlikeli şerit değiştirmek) şerit değiştirmek' suçundan bin 2 TL para ve 20 ceza puanı verildiği öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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