KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA - Son Dakika

KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA
16 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.
Görüntü Dökümü:
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