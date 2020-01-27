Köprüdeki intihar anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprüdeki intihar anı kamerada - Son Dakika

Köprüdeki intihar anı kamerada

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.

Köprüdeki intihar anı kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada
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