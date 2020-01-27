Köprüdeki intihar anı kamerada - Son Dakika

Köprüdeki intihar anı kamerada
6 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.
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