KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA - Son Dakika
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KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA

7 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.

KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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