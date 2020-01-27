KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.