KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA - Son Dakika

KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA
7 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, intihar etti. İntihar eden kişinin cansız bedeni sahile çıkartıldı. Köprüdeki intihar olayı ise o sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen kişi köprüden atlıyor.
Son Dakika 5'inci kata çıkıp intihar etmek istedi, vatandaşlar o anları film izler gibi seyretti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız