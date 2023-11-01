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Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi - Son Dakika

Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi

Son Güncelleme: 01.11.2023 09:37

Galatasaray'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

Galatasaray'ın kongre üyesi ve eski başkan yardımcılarından Abdurrahim Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ederek vazgeçirdi.

SIKINTISINI ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ

İş adamı eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçerken, korkulukların öbür tarafına geçen bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu gördü. Aracını durduran Albayrak, şahsın yanına giderek onu köprüden inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Şahsın sıkıntısını çözeceğini söyleyen Albayrak, intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek hayatını kurtardı.

"HALLEDEMEZSEN KÖPRÜ BURADA"

Albayrak'ın ikna edebilmek adına gayret gösterdiği anlarda yanındaki kişinin "Sorununu halledemezsen köprü yine burada" sözleri hayretle karşılandı. Kişinin, ünlü iş adamı ile tanışıklığı olup olmadığı bilinmiyor.

Kaynak: İHA

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, İntihar, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprüdeki intihar girişimini Abdurrahim Albayrak böyle engelledi - Son Dakika
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