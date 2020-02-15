Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti - Son Dakika

Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden aniden inen şahıs korkuluklara çıktı.

Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti, System.String[]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksiden aniden inen şahıs korkuluklara çıktı. Bir vatandaşın o anları görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletmesi dikkat çekerken, intihar etmek isteyen şahıs uzun süren uğraşlar sonucu ikna edilerek korkuluklardan indirildi.


Olay, saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir eden ticari takside yolculuk yapan vatandaş, trafik yoğunluğunun artmasını fırsat bilerek hızını azaltan taksiden bir anda inerek intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü durumu polise bildirdi. Kimliği belirsiz vatandaş, engelleri aşarak korkulukların yanına gitti. Korkulukların diğer tarafına geçen ve taksi şoförünün iddiasına göre uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öğrenilen şahıs, intihar edeceğini söyleyerek tek elini bıraktı. Durumu gören vatandaşlar otomobillerinden inerek şahısı ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.


İntihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti


Olayın yaşandığı esnada intihar girişimini fark eden bir vatandaş ise, cep telefonu ile bir arkadaşını görüntülü arayarak o anları izletti. Bir süre ne olup biteceğini merak ettiği için bekleyen vatandaş, daha sonra oradan ayrıldı.


Yaklaşık yarım saat süren çabalar sonucunda vatandaş ikna edilerek korkuluklardan indirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özel güvenlik görevlisi intihar etti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 19:06:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprüdeki intihar girişimini görüntülü görüşmeyle arkadaşına izletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]