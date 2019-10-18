Son Dakika Haberleri: Köprüdeki silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Köprüdeki silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu

Köprüdeki silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu

33 dakika önce

15 Temmuz Şehitler köprüsü Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde bir şahıs elinde silahla yolu kapattı.

Köprüdeki silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu, System.String[]

15 Temmuz Şehitler köprüsü Asya'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde bir şahıs elinde silahla yolu kapattı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs silahını denize atarak ekiplere teslim oldu.


Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asya'dan Avrupa istikametine geçişte meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre eli silahlı bir trafiği durdurarak yolu kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri köprü trafiğini çift taraflı olarak durdurdu. Köprü üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafikte bekleyen araçları geri çevirdi.


Polis ekiplerinin yaklaşık bir saatlik uğraşı sonrası silahını denize atarak teslim olan şahıs emniyet güçleri tarafından göz altına alındı. - İSTANBUL

Avrupa, Polis, Asya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye mültecileri salarsa güç kullanırız HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde eleyen Vardar'da ekonomik kriz!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 04:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüdeki silahlı şahıs polis ekiplerine teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]