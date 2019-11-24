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Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarı

6 saat önce

Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarıBURSA - Bursa'da Selçuk Ç. isimli sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprülü kavşaktan aşağıya uçtu.

Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarı

BURSA - Bursa'da Selçuk Ç. isimli sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprülü kavşaktan aşağıya uçtu. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre arkadaşları ile birlikte Demirtaşpa kavşağında Yıldırım istikametine giden 16 ACZ 635 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Ç. bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce köprülü kavşakta bulunan demir korkuluklara çarptı daha sonra korkulukları kırarak aşağıya uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü Selçuk C.(26), ve yolcular Cemil K.Ünal K.ve İsmail K. yaralandı. Aracın takla atarak köprüden düştüğünü gören vatandaşlar olay yerine akın ederek önce yaralıları araçtan çıkardı daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı. Olay yerini abluka altına alan ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarı

Köprülü, Selçuk, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:02 Kaynak: İHA
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