Son Dakika Haberleri: Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü
Son Dakika 3. Sayfa Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü

Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü

7 saat önce

Rusya'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu.

Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Rusya'da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu.


Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağıya uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden aşağıya fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü. - MOSKOVA

Motosiklet, Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
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