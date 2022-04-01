Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika
Üye Girişi

Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti

01.04.2022 22:23
Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti

Adıyaman'da köprüden atlayarak canına kıymak isteyen şahıs ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da köprüden atlayarak canına kıymak isteyen şahıs ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Karaali Köprüsüne çıkarak kendisini aşağıya sarkıtan Abuzer K'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak canına kıymak isteyen Abuzer K., ile konuşmaya başladı. Ekiplerin yaptığı konuşmalar sonucunda Abuzer K., bulunduğu yerden indirildi. Bunalıma girdiği belirtilen Abuzer K., polis merkezine götürüldü. Abuzer K'nın yaklaşık 7 ay öncede Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşısında bulunan halk eğitim merkezi binası inşaatına da çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti
Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti
Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti

YORUMLAR
500
Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi Cinayet zanlısı teslim oldu Cinayet zanlısı teslim oldu

112 Acil Çağrı, 112 Acil, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika


Son Dakika
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Köprüden atlamak istedi, polis ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement