Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı - Son Dakika

Köprüden atlayacağı sırada vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da intihar etmek için çıktığı köprüden atlayacağı sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yakalanan bir kişi son anda kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında bulunan kavşakta meydana geldi. Günde binlerce aracın geçtiği ana yolun üzerinde bulunan kavşağın korkuluklarına çıkan genç, vatandaşlar tarafından son anda fark edilerek olası bir faciadan dönüldü. Tam atlayacağı sırada ana yolda giden sürücüler araçlarını durdurarak yolu trafiğe kapatırken, köprü üzerinde bulunan vatandaşlar da atlamak isteyen şahsı son anda kollarından tutarak yukarıya çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlattı.