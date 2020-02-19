Köprüden atlayan bekçinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köprüden atlayan bekçinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Köprüden atlayan bekçinin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Mersin'de, köprüden Göksu Irmağı'na atlayarak, yaşamına son veren bekçinin, cansız bedenine ulaşıldı.

Köprüden atlayan bekçinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

Mersin'de, köprüden Göksu Irmağı'na atlayarak, yaşamına son veren bekçinin, cansız bedenine ulaşıldı.


Yaklaşık 2 gündür Sahil Güvenlik, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ve Arama Kurtarma ekiplerince aranan H.Y.'nin (37) Göksu Irmağı'nda cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince karaya çıkarılan H.Y. nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayın geçmişi


Olay 2 gün önce saat 01.00 sıralarında Silifke'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bekçi H.Y.'nin, intihar etmek için Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladığı öne sürüldü. Köprüden atlamadan önce H.Y.'nin, yakınını arayarak intihar edeceğini söylediği belirtildi. Polis, ihbar üzerine harekete geçerken, dalgıçlar tarafından ırmakta arama çalışması başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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