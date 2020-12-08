- Köprüden atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

- Köprüden atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

SAMSUN - Samsun'da baraja atlayarak kaybolan kadını arama çalışmalarının 7. gününde cansız benine ulaşıldı.

Samsun AFAD 5 araç 20 personel, 1 bot, 1 kadavra köpeği, Tokat AFAD 1 araç, 1 bot, 2 personel, Kastamonu AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Sakarya AFAD 1 araç, 1 bot 2 personel, Samsun Sualtı Grup Amirliği 1 araç, 5 dalgıç personel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı 1 araç, 4 dalgıç personel, Jandarma Arama Kurtarma 6 dalgıç personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 dalgıç personel, Ankara Jandarma Arama Kurtarma 13 dalgıç personel, Bafra Jandarma Komutanlığı 8 personel olmak üzere toplam 36 dalgıç personeli, 23 arama kurtarma personeli, 8 asayiş personeli, 1 kadavra köpeği ve 16 araç, 8 adet bot, 1 adet jet ski ile arama çalışmalarının 7. gününde netice alındı.

48 yaşındaki Ayşegül Karaca'nın cansız bedeni, atladığı köprüden 5 kilometre mesafede Adalar mevkisinde bulundu.

02 Aralık Çarşamba günü Samsun'un Bafra ilçesinin Asar Mahallesi'ndeki Altınkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ndemeydana gelen olayda, 55 AZ 578 plakalı araçla köprüye gelen 48 yaşındaki Ayşegül Karaca, kendini barajın soğuk sularına bırakmıştı.