Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti

09.03.2022 02:23

ESENYURT'ta köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rojad Yürek, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Bu sırada seyir halindeki 5 araç duramayarak Yürek'e çarpıp, üzerinden geçti. Yürek, araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, Yürek'in atladığı Balıkyolu Köprüsü'nde ve yolda uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri ise yolda önlem alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu sırada TEM bağlantı yolunda araç kuyrukları oluştu. Yürek'in cenazesi incelemelerin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, Yürek'e çarpan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti Esenyurt'ta köprüden atlayan erkek şahıs hayatını kaybetti Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu, Esenyurt, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 02:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement