Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı

22.07.2022 13:12
Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı

Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldıADANA Adana'da köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen bir kişi nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı.

Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı

ADANA Adana'da köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen bir kişi nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Gültekin isimli vatandaş Taşköprü'ye gelerek buradan kendini nehre bıraktı. Bu durumu gören İsmail Ağdemir kayıkla hemen nehre açılarak Gültekin'in atladığı yere gelip onu kayığa aldı. Daha sonrada kıyıya çıkardı. Ağdemir, Gültekin'i olay yerine gelen polislere teslim etti. Gültekin, bir sür önce marketçilik yaptığını ancak iflas ettiğini, ekonomik durumu iyiyken herkesin yanında olduğunu ancak iflas edince yanında kimse kalmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Gültekin daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip polis merkezine götürüldü. Bu arada Ağdemir ise nehirde bir çok kez köprüden atlayanları kurtardığını sürekli intihar girişimi olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen şahıs nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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