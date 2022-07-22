İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

Adana'da Ahmet Gültekin isimli vatandaş Taşköprü'ye gelerek buradan kendini nehre bıraktı. Bu durumu gören İsmail Ağdemir kayıkla hemen nehre açılarak Gültekin'in atladığı yere gelip onu kayığa aldı, daha sonra da kıyıya çıkardı. Ağdemir, Gültekin'i olay yerine gelen polislere teslim etti.

İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ahmet Gültekin, bir süre önce marketçilik yaptığını ancak iflas ettiğini, ekonomik durumu iyiyken herkesin yanında olduğunu ancak iflas edince yanında kimse kalmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gültekin daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip polis merkezine götürüldü. Bu arada Ağdemir ise nehirde birçok kez köprüden atlayanları kurtardığını, sürekli intihar girişimi olduğunu söyledi.