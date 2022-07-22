İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

22.07.2022 10:13
İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu

Adana'da yürek dağlayan bir olay yaşandı. Köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen bir kişi nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı. İflas ettiği için intihar girişiminde bulunduğu belirten şahıs daha sonra gözyaşlarına boğuldu. Kayıkla kurtaran vatandaşsa nehirde birçok kez köprüden atlayanları kurtardığını söyledi.

Adana'da Ahmet Gültekin isimli vatandaş Taşköprü'ye gelerek buradan kendini nehre bıraktı. Bu durumu gören İsmail Ağdemir kayıkla hemen nehre açılarak Gültekin'in atladığı yere gelip onu kayığa aldı, daha sonra da kıyıya çıkardı. Ağdemir, Gültekin'i olay yerine gelen polislere teslim etti.

İFLAS ETTİĞİNİ SÖYLEYİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ahmet Gültekin, bir süre önce marketçilik yaptığını ancak iflas ettiğini, ekonomik durumu iyiyken herkesin yanında olduğunu ancak iflas edince yanında kimse kalmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gültekin daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip polis merkezine götürüldü. Bu arada Ağdemir ise nehirde birçok kez köprüden atlayanları kurtardığını, sürekli intihar girişimi olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Ahmet Gültekin, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İflası sonrası nehre atlayarak intihar girişiminde bulundu! Kayıkla kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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