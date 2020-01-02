Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı - Son Dakika
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Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Köprüden dereye atladı, çevredekiler kurtardı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, köprüden dereye atlayarak intihar girişiminde bulunan Ender İ.'yi (45), çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Mahmudiye Mahallesi Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Sitesi girişinde bulunan köprünün demir korkuluklarının üzerine çıkan Ender İ., iddiaya göre, bunalıma girerek 4 metre yükseklikten dereye atladı. Derede sürüklenen Ender İ.'yi gören vatandaşlar yardıma koştu. Derede boğulmak üzereyken kurtarılan Ender İ., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ender İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Murat Erat, Mahmudiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:18 Kaynak: DHA
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