Köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
'in Bandırma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden dereye uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma'nın Külefli Mahallesi'nde sabaha karşı E.O. idaresindeki 10 K 3179 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarını aşarak dereye uçtu. Kazayı görenlerin sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan E.O.(40) adlı sürücüyü çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü hayatını kaybetti. E.O.'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size İstanbul'da minibüsler çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar Yamaç'ı gözünden etmişlerdi! Şimdi de sürücüye dehşeti yaşattılar