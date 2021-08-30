Köprüden düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde üst geçit köprüsünden düşen 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Türbe Mahallesi Türbe Caddesi'nde bulunan Kenan Akpınar Alt Geçit köprüsünde meydana geldi. İddialara göre Sercan B. (25) köprü üzerinde dengesinin kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sercan B., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer taraftan Sercan B.'nin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA