Son Dakika Haberleri: Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti
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Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Köprüden düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kentteki bir taş ocağında çalışan Yüksel Şimşek'in idaresindeki 25 GB 220 plakalı hafriyat kamyonu, Gümüşhane- Bayburt kara yolunun Kale Köyü mevkisinde, yol üzerindeki köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 15 metreden aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Şimşek'in cesedi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gümüşhane, Bayburt, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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