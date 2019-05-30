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Köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde köprüden düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, celeplikle uğraşan Murat İnce'den (41)haber alamayan eşi durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler ilçe genelinde yaptıkları araştırmada Karayahşi Mahallesi yakınlarında Karayahşi Köprüsü üzerinden bir motosikletin aşağı düştüğünü tespit etti. Yapılan incelemede 45 SA 432 plakalı motosikletin yanında kayıp olarak aranan Murat İnce'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yapılan ilk incelemede İnce'nin motosikleti ile birlikte köprüden düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazaya kurban giden İnce, Kocaçeşme Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:45 Kaynak: İHA
Polis, Murat İnce, Salihli, Manisa, Güncel
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