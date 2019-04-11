Köprüden Düşen Otomobil Sürücüyle Çayda Kayboldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:53 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde köprüden Göksu
Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor.
Olay, Adıyaman Gölbaşı Malatya
Karayolu 13. kilometresinde bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsünde meydana geldi. Sezai Çetiner isimli sürücünün kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak köprüden aşağı düştü.
Bir vatandaş tarafından otomobilin köprüden düştüğü görüldü. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekipleri, AFAD
, 112 Sağlık ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü
dalgıç ekipleri olay yerine geldi.
AFAD ekipleri Göksu Çayı boyunca karadan, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde otomobil ve sürücüsünü aradı. Gece olması nedeniyle aramalar güçlükle yürütülürken herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Gece 00.30 itibariyle yaklaşık 4 saat süren aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin aramalar çalışması sürüyor. - ADIYAMAN
Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı