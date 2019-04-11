Son Dakika Haberleri: Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor

Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor

26 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı - Malatya karayolunun 13. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Sezai Çetiner'in (32) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsü'nden çaya düşmüştü. Çaya düşen ve sürüklenen otomobil ile sürücüsü saatler süren aramaya rağmen bulunamadı. AFAD ve Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri arama çalışmalarını yaklaşık 4 saat sürdürdü. Gece karanlığı ve Göksu Çayı'nın debisinin yüksek olmasından dolayı arama çalışmaları gece sonuçsuz kaldı.

Aramalara ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya yeniden başladı. Sezai Çetiner'in yakınlarının gergin bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışması devam ediyor. AFAD çay kenarında, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde kaybolan otomobil ve sürücüsünü arıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma olay yerinde güvenliği sağlarken, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Otomobilin uçtuğu Küncülü Köprüsü'nün eski ve dar bir köprü olduğu, tek aracın geçebileceği genişlikte olduğu öğrenildi. Göksu Çayı'nın debisinin aşırı yağışlar nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:32 Kaynak: İHA
Adıyaman, Göksu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 09:58:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]