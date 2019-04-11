Son Dakika Haberleri: Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor

Köprüden Düşen Otomobil ve Sürücüsü Aranıyor

1 saat önce

Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor Gece ara verilen arama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor
Gece ara verilen arama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece köprüden Göksu Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.
Önceki gece Adıyaman Gölbaşı Malatya Karayolu 13. kilometresinde bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsünden Sezai Çetiner'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprüden çaya düşmüştü.
Köprüden aşağı düşen ve çayda sürüklenen otomobil ve sürücüsü saatler süren aramaya rağmen bulunamadı. AFAD ve Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri arama çalışmalarını yaklaşık 4 saat sürdürdü. Gece karanlığı ve Göksu Çayı'nın su debisinin yüksek olmasından dolayı arama çalışmaları gece sonuçsuz kaldı.
Aramalara ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya yeniden başladı. Sezai Çetiner'in yakınlarının gergin bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD çay kenarında, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde kaybolan otomobil ve sürücüsünü arıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.
Jandarma olay yerinde güvenliği sağlarken itfaiye, 112 sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Otomobilin uçtuğu Küncülü Köprüsü'nün eski ve dar bir köprü olduğu tek aracın geçebileceği genişlikte olduğu öğrenildi. Göksu Çayının debisinin aşırı yağışlar nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:02 Kaynak: İHA
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