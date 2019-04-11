Köprüden düşen otomobil ve sürücüsü aranıyor
Gece ara verilen arama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde dün gece köprüden Göksu
Çayı'na düşen otomobil ve sürücüsünü arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.
Önceki gece Adıyaman Gölbaşı Malatya
Karayolu 13. kilometresinde bulunan Göksu Çayı üzerindeki Küncülü Köprüsünden Sezai Çetiner'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprüden çaya düşmüştü.
Köprüden aşağı düşen ve çayda sürüklenen otomobil ve sürücüsü saatler süren aramaya rağmen bulunamadı. AFAD
ve Emniyet Müdürlüğü
dalgıç ekipleri arama çalışmalarını yaklaşık 4 saat sürdürdü. Gece karanlığı ve Göksu Çayı'nın su debisinin yüksek olmasından dolayı arama çalışmaları gece sonuçsuz kaldı.
Aramalara ara veren ekipler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya yeniden başladı. Sezai Çetiner'in yakınlarının gergin bekleyişi sürerken, ekiplerin çalışması sürüyor. AFAD çay kenarında, dalgıç ekipleri ise çay içerisinde kaybolan otomobil ve sürücüsünü arıyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor. Jandarma
olay yerinde güvenliği sağlarken itfaiye, 112 sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Otomobilin uçtuğu Küncülü Köprüsü'nün eski ve dar bir köprü olduğu tek aracın geçebileceği genişlikte olduğu öğrenildi. Göksu Çayının debisinin aşırı yağışlar nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.