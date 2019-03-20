Köprüden Düşen Otomobildeki Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Diyarbakır'da, köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Diyarbakır'da, köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.



Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 KHJ 23 plakalı otomobil ile 23 TD 487 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.



Kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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