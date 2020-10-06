Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

KIRIKKALE'de köprüden alt yola uçup, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Abuseyif Mecit (63), öldü.

Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

KIRIKKALE'de köprüden alt yola uçup, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Abuseyif Mecit (63), öldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırıkkale- Kayseri karayolu Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Abuseyif Mecit yönetimindeki 06 FT 0469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden alt yola uçtu. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak duran otomobilin sürücüsü Abuseyif Mecit, hayatını kaybetti. Abuseyif Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü
Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

Kırıkkale, Kayseri, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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