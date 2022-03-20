KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU - Son Dakika
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KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU

20.03.2022 14:31

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu.

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğinin karşıya geçmeye çalıştığını gören sürücüler, sinyal verip yavaşlayarak güvenlik şeridi oluşturdu.

Köpek Avrupa'dan Asya Kıtası'na geçene kadar otomobiller güvenlik konvoyunu sürdürdü. Bir sürücü köprüyü geçtikten sonra köpeği sevip, mama vermek de istedi. Ancak köpek Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı. Yürekleri ısıtan bu olay, köprüden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

KÖPEK İÇİN TRAFİK YAVAŞLATTILAR

Güvenlik konvoyuna katılan sürücülerden Hüseyin Bilgi, Avrupa'dan Asya yakasına geçerken bir aracın yavaşladığını gördüm. Sinyallerini yakıyordu. Daha sonra sağ tarafta bir köpek olduğunu farkettim. Köprünün sağından karşıya doğru geçiyordu. Ben de tehlike oluşmasın diye o aracın arkasına geçerek yavaşladım. Benim gibi bir araç daha yavaşladı. Bir anda yola atlamasın diye sol tarafını kapattık. Köpeğin güvenle geçmesi için 3 araç konvoy oluşturduk, 6 ya da 7 dakikada köprüyü geçtik dedi.

KORKMUŞTU, NE SU NE MAMA İSTEMEDİ

Hüseyin Bilgi, öndeki araçtaki ailenin köpeğe mama vermek istediğini belirterek Bende de su vardı ama, köpek korkmuştu. Ne su verebildik, ne mama. Beylerbeyi yönüne doğru uzaklaştı. Bu olanları çok olumlu karşıladım çünkü, benim gibi araçlar da vardı. Trafiği yavaşlattığımız için korna çalıp tepki gösterenler de oldu. Sağlıklı şekilde karşıya geçmesini sağladığımız için mutlu olduk diye konuştu.

KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU
KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU
KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU
KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU
KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU
KÖPRÜDEN GEÇEN SOKAK KÖPEĞİNE GÜVENLİK KONVOYU

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Kaynak: DHA

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