Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kitui Valisi Charity Ngilu, yaptığı açıklamada, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitme üzere yola otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü belirtti.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ, ÇOK CAN KAYBETTİK"

Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti. Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik" dedi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.