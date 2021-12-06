Üye Girişi
Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi

06.12.2021 09:39

Kenya'da bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü sayısının artmasından korkuyor.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kitui Valisi Charity Ngilu, yaptığı açıklamada, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitme üzere yola otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü belirtti.

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ, ÇOK CAN KAYBETTİK"

Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti. Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik" dedi.

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi

Arama Kurtarma, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı 09:33 Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı 09:31 Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için 09:17 Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı

Son Dakika Haberleri
09:34 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu
09:31 Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık
09:30 Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı
09:23 Van depremine canlı yayında böyle yakalandılar
09:17 Hande Yener: İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için
09:03 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi
08:50 Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık
08:47 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
08:44 Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olan konular
08:40 "AK Parti'de 6 vekil istifa edebilir" iddiası
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Safanur oldu         
09:35
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık         
09:32
Van depremine canlı yayında böyle yakalandılar Van depremine canlı yayında böyle yakalandılar         
09:24
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 09:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Kazada 31 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement