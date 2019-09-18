Son Dakika Haberleri: Köprüden önce son çıkış: İngiltere'de muhalefetin Brexit planı ne?
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Köprüden önce son çıkış: İngiltere'de muhalefetin Brexit planı ne?

43 dakika önce

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn olası bir erken seçimi kazanmak ve ikinci bir referanduma gitmek istiyor. Böylece halka Avrupa Birliği'nde kalmak ve İşçi Partisi'nin müzakere edeceği bir anlaşma arasında tercih sunmak istiyor. Peki İşçi Partisi'nin bu planı nasıl işleyecek?

Köprüden önce son çıkış: İngiltere'de muhalefetin Brexit planı ne?, System.String[]

İngiltere'de muhalif İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson'ın ekim ayı sonunda ülkeyi Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engellemek için elinden geleni yapacak, yeni bir anlaşma sağlanırsa onda da ret oyu kullanacak.


İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn olası bir erken seçimi kazanmak ve ikinci bir referanduma gitmek istiyor. Böylece halka Avrupa Birliği'nde kalmak ve İşçi Partisi'nin müzakere edeceği bir anlaşma arasında tercih sunmak istiyor.

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Avrupa Birliği, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:45 
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