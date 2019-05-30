Son Dakika Haberleri: Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı

1 saat önce

KAYSERİ'de Asmin G. (16), demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı.

Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı, System.String[]
KAYSERİ'de Asmin G. (16),  demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı. Ağır yaralanan Asmin G. tedavi altına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Alkan Caddesi üzerindeki demiryolu köprüsüne gelen Asmin G., korkuluklara çıkıp, aşağı atladı. 7 metre yükseklikten raylara düşen Asmin G., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan kızın, durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:59 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası Uyuşturucu operasyonunda belinde yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Kız kardeşini öldüren otobüs şoförü ilk kez konuştu: Korkutmak için ateş ettim Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]