Köprüden raylara atlayan genç kız, ağır yaralandı
1 saat önce
KAYSERİ'de Asmin G. (16), demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:59 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de Asmin G. (16), demiryolu üzerindeki köprüden raylara atladı. Ağır yaralanan Asmin G. tedavi altına alındı. Kocasinan
ilçesine bağlı Boztepe
Mahallesi Alkan Caddesi üzerindeki demiryolu köprüsüne gelen Asmin G., korkuluklara çıkıp, aşağı atladı. 7 metre yükseklikten raylara düşen Asmin G., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedaviye alınan kızın, durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis
olayla ilgili araştırma başlattı.
- Kayseri
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