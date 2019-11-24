Son Dakika Haberleri: Köprüden uçan araçta can pazarı
Son Dakika Güncel Köprüden uçan araçta can pazarı - Son Dakika

Köprüden uçan araçta can pazarı

6 saat önce

Bursa'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bursa'da köprülü kavşaktan uçarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa köprülü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Yıldırım istikametine giden Selçuk Ç.'nin kullandığı 16 ACZ 635 plakalı otomobil, sürücünün Demirtaşpa Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşaktaki demir korkuluklara çarparak aşağıya uçtu. Ters dönen araçta bulunan sürücü Selçuk C. (26) ile Cemil K. (27), Ünal K. (31) ve İsmail K. (43) yaralandı. Aracın takla atarak köprüden düştüğünü gören vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerini abluka altına alan ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Fatih Çapkın - Abdullah Çibir - Serkan Akkuş/İHA)

Köprüden uçan araçta can pazarı

Selçuk, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüden uçan araçta can pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]