Köprüden Uçan Otomobil İçerisinden Sağ Çıktı
1 saat önce
Ankara'da bir ticari taksi, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu.
Ankara
'da bir ticari taksi, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu. Sürücü Muhammed Mert Savcıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'ndan Kızılay
istikametine ilerleyen Muhammed Mert Savcıoğlu idaresindeki 06 T 5578 plakalı ticari araç, Talatpaşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı
'na geçiş yaparken, kayganlaşan zeminden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak köprüden aşağı uçtu. Çarpmanın şiddetiyle araçta hasar meydana gelirken, sürücü Savcıoğlu kendi imkanlarıyla arabadan çıktı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:18 Kaynak: İHA
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