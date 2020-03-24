Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.

Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Perşembe beldesindeki üst geçit köprüsünde meydana geldi. Muhammet Arabacı yönetimindeki 67 ZG 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden aşağı uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Arabacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Arabacı'nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:41 Kaynak: DHA

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