Köprüden yola atlayıp, intihar etti - Son Dakika

Köprüden yola atlayıp, intihar etti

08.11.2020 17:34
Köprüden yola atlayıp, intihar etti, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Volkan K. (41), otoyol köprüsünden yola atladı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Volkan K. (41), otoyol köprüsünden yola atladı. Yoldan geçen bir yolcu otobüsünün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve evde bir süredir evde karantinada olduğu belirtildi.

Torbalı'da yaşayan ve trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerindeki Özbey Otoyol Köprüsü'ne geldi. Volkan K., 5 metre yükseklikteki köprüden yola atladı. Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi.


Köprüden yola atlayıp, intihar etti

TEM Otoyolu, İntihar, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprüden yola atlayıp, intihar etti - Son Dakika


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