Köprüden yola atlayıp, intihar etti - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Volkan K. (41), otoyol köprüsünden yola atladı. Yoldan geçen bir yolcu otobüsünün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve evde bir süredir evde karantinada olduğu belirtildi.

Torbalı'da yaşayan ve trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerindeki Özbey Otoyol Köprüsü'ne geldi. Volkan K., 5 metre yükseklikteki köprüden yola atladı. Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi.