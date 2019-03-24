Son Dakika Haberleri: Köprühisar Sakinlerinden Başkan Çelik'e Teşekkür

Köprühisar Sakinlerinden Başkan Çelik'e Teşekkür

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyü sakinleri görevi 31 Mart yerel seçimlerinde devir edecek olan Belediye Başkanı Süleyman Çelik'e köylerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Köprühisar Sakinlerinden Başkan Çelik'e Teşekkür, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyü sakinleri görevi 31 Mart yerel seçimlerinde devir edecek olan Belediye Başkanı Süleyman Çelik'e köylerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Köprühisar Muhtarı Harun Engür, ve bir gurup köy ahalisi Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik'i makamında ziyaret etti. Engür başkan Çelik'e bugüne kadar köylerine gösterdiği ilgi ve vermiş olduğu hizmet için teşekkür plaketi sundu. Duygulu anlar yaşayan Başkan Çelik ise "Beş yıllık görev sürem içinde bizlerin her zaman yanında olan Köprühisar köyümüzde yaşayan vatandaşlarımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler bizimde eğer hakkımız var ise helali hoş olsun" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Bursa, Yenişehir, Süleyman Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:33:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprühisar Sakinlerinden Başkan Çelik'e Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]