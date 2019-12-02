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Köprüköy İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Uygulaması

7 saat önce

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde jandarma trafik ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.

Köprüköy İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Kış Lastiği Uygulaması, System.String[]

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde jandarma trafik ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Köprüköy İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı.


Köprüköy'de trafik timlerince durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.


Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Erzurum Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık 2019 tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - ERZURUM

Jandarma, Köprüköy, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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