Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti - Son Dakika

Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti

6 saat önce

Erzurum Jandarma İl Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri artık Drone ile uygulama yapıyor.

Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti, System.String[]

Erzurum Jandarma İl Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri artık Drone ile uygulama yapıyor.


Erzurum'un Köprüköy ilçesinde drone ile uygulamaya geçen Köprüköy İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timleri, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, Drone uygulamasına takılan sürücüler ise "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler. - ERZURUM

Köprüköy, Jandarma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu
PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu Engelli vatandaşın askerlik hayali temsili askerlik ile gerçek oldu Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:26 Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek - Son Dakika
16:25 Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı - Son Dakika
16:25 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika
16:25 Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika
16:24 Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]