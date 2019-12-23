Köprüköy Jandarma Trafik Timleri Drone ile uygulamaya geçti - Son Dakika

Erzurum Jandarma İl Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri artık Drone ile uygulama yapıyor.



Erzurum'un Köprüköy ilçesinde drone ile uygulamaya geçen Köprüköy İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından yapılan yol uygulamasında eksik belgesi olanlara, hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma gibi trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.



Drone ile ilk defa uygulamaya çıkan trafik timleri, "Her şey sürücülerimizin trafikte güvenli seyir yapmaları içindir" derken, Drone uygulamasına takılan sürücüler ise "Yapılan uygulamadan son derece memnunuz. Bu uygulamanın yerinde olduğunu ve sürekli yapılmasından yanayız" dediler. - ERZURUM