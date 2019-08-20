Son Dakika Haberleri: Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı
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Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı

28 dakika önce

AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı, System.String[]
AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.


FSM ve YSS köprüleri, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle ülkenin bayrağındaki kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.


Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
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