Köprüler Afganistan'ın kuruluş yıldönümü için kırmızı ve yeşil ile aydınlatıldı
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AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:49 Kaynak: DHA
AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet
ve Yavuz Sultan Selim
köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
FSM ve YSS köprüleri, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle ülkenin bayrağındaki kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
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