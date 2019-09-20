Son Dakika Haberleri: Köprüler, baş ve boyun kanserine dikkati çekmek için renklendirildi
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Köprüler, baş ve boyun kanserine dikkati çekmek için renklendirildi

8 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, baş ve boyun kanserlerine dikkati çekmek amacıyla mavi, mor ve pembe renkte ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, baş ve boyun kanserlerine dikkati çekmek amacıyla mavi, mor ve pembe renkte ışıklandırıldı.

İstanbul'daki ikinci ve üçüncü köprü, 16-20 Eylül Baş Boyun Kanserleri Bilinçlendirme Haftası kapsamında, Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) logosunun renkleriyle aydınlatıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte ışıklandırılan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da kaydedildi.

Avrupa Baş Boyun Derneği (ENHS) 16-20 Eylül'ü "Tanınmayanı Tanı" sloganıyla halkın bilinçlenmesini artırmak amaçlı Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası olarak kutluyor.

Köprüler, baş ve boyun kanserine dikkati çekmek için renklendirildi

Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Avrupa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:57 Kaynak: AA
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