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Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü - Son Dakika

Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü

25.01.2022 08:30
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü

İSTANBUL'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik yeni tedbirler aldı.

- İSTANBUL'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Köprüler ve Avrasya Tüneli'nde polis denetimler yapıyor.

İstanbul Valiliği, bugün saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçların dışındaki özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Alınan karar üzerine polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tünelinde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.


Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü
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Avrasya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köprüler ve Avrasya tünelinde polis kontrolü - Son Dakika


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