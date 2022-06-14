Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor

14.06.2022 17:01

Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor Antalya'da ekipler kayıp Asyalı genç için seferber oldu Köprülü Kanyon çayında kaybolan genç için aramalar 3'üncü gününde çalışmaları devam ediyor Antalya'da dünyaca ünlü Köprülü Kanyonda suya kapılarak...

Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'da ekipler kayıp Asyalı genç için seferber oldu

Köprülü Kanyon çayında kaybolan genç için aramalar 3'üncü gününde çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da dünyaca ünlü Köprülü Kanyonda suya kapılarak kaybolan Brunei vatandaşı 22 yaşındaki genç için ekipler 3 gündür sefer oldu. Kanyon içerisinde her alana bakılan gençten şuana kadar bir ize rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre; Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere ve Fahad Nsabımana Cumartesi günü öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesinde bulunan Köprülü Kanyona gelerek burada eğlendi. İki isim bir süre sonra çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere ise gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayıp genç için bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından tekrar arama çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan kanyon içerisinde aranan gencin şuana kadar bir izine rastlanmadı. Çalışmaların daha çok gencin ilk suya girdiği ve derinliğin fazla olduğu alanda yoğunlaştığı öğrenildi.

Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor
Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor
Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor
Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor
Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor

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Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprülü Kanyon'da da akıntıya kapılan Asyalı genç için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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