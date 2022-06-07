Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor - Son Dakika
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Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor

07.06.2022 10:25
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinde yapılan rafting turları yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın içinde yapılan rafting turları yoğun ilgi görüyor. Sabah ve öğle turlarında suya indirilen 3 bin bot, turistlerin eğlence anları ile birlikte renkli görüntüler oluşturuyor.

Kent merkezi ile ilçelerindeki turistik tesislerde tatillerini geçirenler, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapıyor. Rafting botlarının ziyaretçilerle dolup, taştığı Köprülü Kanyon'u, Rusların yanı sıra İran ve Avrupa'dan gelen turistler de tercih ediyor. Rafting yapmak isteyen turistler, profesyonel rehberlerin yardımıyla rotada ilerliyor. Turistler, Köprülü Kanyon'un farklı noktalarında akıntıların oluşturduğu dalgaların arasından sıyrılarak, su içindeki akıntı ve girdapları aşıyor. 7 ile 10 kilometre arasında değişen rafting parkuru üzerindeki mola istasyonları ise kürek çekmekten yorgun düşenlere dinlenme imkanı sağlıyor.

'ÇOK ÖNEMLİ DESTİNASYON'Rafting işletmecisi Süleyman Aksu, haziran ayı ile birlikte raftinge gelen turist turlarında gözle görülür artış olduğunu belirterek, günde 3 bine yakın botun suya giriş yaptığını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen her 10 turistten 2'sinin rafting yapmak için geldiğini kaydeden Aksu, "Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor. Kısacası yaşanabilecek tüm duyguları turistlere hissettiriyoruz. Kanyon suları, heyecanı, korkuyu, adrenalini ve eğlenceyi yaşatıyor" dedi. BOT SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNE ÇIKIYORDebi yüksekliği ile birlikte suda yüzen bot sayısının 5 binin üzerine çıktığını aktaran Aksu, "Bölge alternatif turizm yönünden zengin bir nokta. Burada sadece rafting yaptırılmıyor. Köprülü Kanyon'un üst bölgesinde Tazı Kanyonu bulunuyor. Cip safari araçlarıyla turistler kanyona götürülüyor. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve treakingler de turistik eğlenceye renk katıyor" diye konuştu.?Ailesiyle birlikte Rusya'dan tatile gelen Kristina Mayseva, kanyona hayran kaldığını söyleyerek, "Burada umduğumdan daha güzel anlar yaşıyorum. Rafting çok heyecanlı. Su buz gibi. Dalgaların arasından geçerken adrenalini tüm vücudumda hissettim" dedi.

Rafting heyecanı yaşayan Rus turist Oksana Miyoza ise "Çok eğleniyorum. Kimi zaman heyecanlandım, kimi zaman korktum ama çok güzel zaman geçiriyorum" diye konuştu.


Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprülü Kanyon'da günde 3 bin bot suya iniyor - Son Dakika

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