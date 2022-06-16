Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor

16.06.2022 16:24

Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için dünyaca unlu Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için dünyaca unlu Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşı genci arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere ve Fahad Nsabımana geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana kurtarırken Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin şahsı arama çalışmaları 5'inci gününde devam etti. Sabah erken saatlerde başlayan aramanın gün boyunca kanyon içerisinde ve çevresinde devam ettiği öğrenildi. Karadan ve havadan birçok ekip tarafından yapılan aramada çalışmasında şuana kadar ize rastlanmadı.

Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor
Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprülü kanyonda kaybolan Brunei vatandaşı gençten 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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