Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde gerçekleştirilen rafting turları rezervasyonları başladı.

Yerli yabancı birçok turizm acentesi tarafından tanıtımı ve tur satışları yapılan Köprülü Kanyon rafting macerası için işletmeciler sezonun hareketlenmesini bekliyor. Antalya ve ilçelerdeki turistik tesislerde tatillerini geçiren turistlerden bazıları, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapıyor. Önceki yıllara oranla birkaç botun suya indirildiği Köprülü Kanyon'da, İranlı turistlerin yanı sıra, Rusya tarafından uçuşlar kapatılmadan önce Antalya'ya gelip tatillerine devam eden Ruslar da yer alıyor. 1 Haziran'a kadar Rusya'dan direkt uçuşların kapalı olacağını bilen, sonrasını tahmin etmekte zorlanan turizm acenteleri de sosyal medya üzerinden tanıtım atağına başladı.Köprülü Kanyon'da 20 yıla yakın işletmecilik yapan Süleyman Aksu, Nevruz Bayramı'yla birlikte İranlı turistlerin sezonu açtığını, fakat Rusya pazarının eksikliğini hissettiklerini söyledi. Aksu, "Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kez rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor. Kısacası yaşanabilecek tüm duyguları turistlere hissettiriyoruz. Kanyon suları, heyecanı, korkuyu, adrenalini ve eğlenceyi yaşatıyor" diye konuştu.