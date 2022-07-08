Köprülü Kanyona giren Asyalı genç 27 gündür bulunamadı - Son Dakika
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Köprülü Kanyona giren Asyalı genç 27 gündür bulunamadı

08.07.2022 10:31
Köprülü Kanyona giren Asyalı genç 27 gündür bulunamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 27 gün önce serinlemek için Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22), tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 27 gün önce serinlemek için Köprülü Kanyona giren Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22), tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) 12 Haziran günü Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana'yı kurtarırken, Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aradan geçen 27 günde kayıp gencin bir izine rastlanmadı. Çalışmaların bölgede zaman zaman devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Beşkonak, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprülü Kanyona giren Asyalı genç 27 gündür bulunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprülü Kanyona giren Asyalı genç 27 gündür bulunamadı - Son Dakika
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